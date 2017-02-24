taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.165
USD
3,5680
EURO
3,7813
ALTIN
143,89
PETR
56,4000

Askeri okullara öğrenci yetiştiren FETÖ abisi yakalandı

Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda askeri okullara öğrenci yerleştiren FETÖ abisi yakalandı.

24.02.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. İç Haber

fetö

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kars, Manisa, Zonguldak, Samsun ve Aydın’da 21 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

ASKERİ OKULLARA ÖĞRENCİ YETİŞTİREN ABİ DE YAKALANDI

Operasyonda, örgütün irtibatlı Eskişehir’deki eğitim kurumlarında görev yapan 14 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelileri Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler içinde askeri okullara öğrenci yerleştiren FETÖ abisinin de olduğu öğrenildi.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, operasyonla ilgili 9 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
Diğer yandan gözaltına alınan şüphelilerin Bylock kullandığı tespit edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

180
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

145
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

65
Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

76
Trump'tan nükleer silah çıkışı

Trump'tan nükleer silah çıkışı

30
TSK askerinden El Bab'da espirili anons

TSK askerinden El Bab'da espirili anons

65
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM