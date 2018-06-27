Askerimizi şehit eden 3 terörist havadan imha edildi

Şirvan ilçesinin kuzeyindeki Sehi ormanlık bölgesinde dün operasyon düzenledi. Siirt İl jandarma Komutanlığı'na gelen istihbari bilgiler üzerine gerçekleştirilen operasyonda, İHA'larla bir grup terörist tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile hedef bölgeye yapılan atışlarda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerin, dün Bitlis'te Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırının failleri olduğu belirtildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Valilik, bölgede geniş çaplı operasyonun sürdüğünü; vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini belirtti.