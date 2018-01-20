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Askerler için dua eden Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Gezisi sırasında verdiği Afrin mesajı sonrası partililer tarafından protesto etti.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 22:53..
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Askerler için dua eden Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'da CHP'lilere seslendigi konuşmada Afrin operasyonunda yer alan askerler için dua edince, salonda yuhalandı.

"Hiçbir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyorum. Allah onların yardımcısı olsun" diyen Kılıçdaroğlu, kendi partililerince protesto edildi.

KANALLAR YAYINI KESTİ

Protestoların ardından yayın fazla sürmeden kesilerek Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması yayına girildi.

Askerler için dua eden Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar

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