Askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Tencere ve tavalarla yapılan sokak müziği

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Efes 2018 tatbikatı sonrası, FETÖ'nün temizlenmesiyle TSK'nın daha da güçlendiğine vurgu yaptı.

25 yaşındaki Mariusz Kedzierski polonya’da hiperrealistik portreler yapıyor. Son derece detaylı çizimlerin en şaşırtıcı yönü doğuştan silahsız olmasıdır. Çizimlerini birçok ülkede satıyor.

Silahsız doğmasına rağmen hayalinin peşinde olan genç

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Sanat Sokağı, kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra bünyesindeki müzelerle de dikkati çekiyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 930 bin litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

930 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak olarak belirlendi.

Genel olarak vitamin ve mineral eksiklikleriyle ortaya çıkan kansızlık, doğru beslenerek kontrol altına alınabiliyor.

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

3 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

4 Kırmızı halıda talihsiz düşüş Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, kırmızı halı yürüyüşüne bir konuğun düşüşü damga vurdu.

5 Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.

6 YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği'ne bundan sonra öğrenci alınmayacağını duyurdu. YÖK'ün yazılı açıklamasında belirtilmese de olayın perde arkasında skandal bildiri var.