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Askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Bolu’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 asker 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İHA | 10.05.2018 - 12:22..
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 16 askerin yakalanması için Bolu merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 9’u astsubay, 7’si üstteğmen 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi askerler, işlemleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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