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Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Elazığ’ın Alacakaya İlçesi'nde içerisinde askerlerin bulunduğu özel otomobil, devrilerek şarampole yuvarlandı.

31.01.2017 - 00:21
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Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Arıcak İlçesi Erimli Karakolu'nda görevli 2 jandarma uzman çavuş ve 1 uzman erbaşın içerisinde bulunduğu 23 EZ 880 plakalı özel otomobil, Elazığ’a doğru seyir halindeyken Alacakaya İlçesi Sori bölgesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

3 ASKER YARALANDI

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde içerisinde bulunan 3 asker yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 askeri ambulansla Alacakaya Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Müşahade altına alınan yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

 



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