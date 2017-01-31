Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Arıcak İlçesi Erimli Karakolu'nda görevli 2 jandarma uzman çavuş ve 1 uzman erbaşın içerisinde bulunduğu 23 EZ 880 plakalı özel otomobil, Elazığ’a doğru seyir halindeyken Alacakaya İlçesi Sori bölgesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
3 ASKER YARALANDI
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde içerisinde bulunan 3 asker yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 askeri ambulansla Alacakaya Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Müşahade altına alınan yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.