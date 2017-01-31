1 Brezilya'nın en zengin milyarderi cezaevinde Yolsuzluk operasyonlarında bir zamanlar ülkenin en zengini olan milyarder Eike Batista, ABD'den Brezilya'ya dönüşünde tutuklandı.

2 Türkiye ve İsrail'den Ankara'da istişare toplantısı Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar 2010 yılından bu yana ilk kez siyasi istişarelerde bulunacak.

3 Atatürk Havalimanı'nda insan kaçakçılığı operasyonu Yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmeye çalışan 8 Iraklı ile bu kişilere yardım ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

4 Avusturya'da burka yasaklanacak Kamuya açık alanlarda vücudun tamamını örten "burka"nın yasaklanacağı bildirildi.

5 Cenk Tosun: Üçüncü yıldızı çok istiyoruz Beşiktaş'ta yıldız golcü Cenk Tosun, hat-trick yaptığı Atiker Konaspor maçını değerlendirdi.

6 Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı Elazığ’ın Alacakaya İlçesi'nde içerisinde askerlerin bulunduğu özel otomobil, devrilerek şarampole yuvarlandı.