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Askerlerin darp görüntüsü yurt dışından servis edilmiş

Suriye sınırında yakalanan kaçaklara kötü muamele yapan askerlerin görüntülerinin yurt dışından servis edildiği belirlendi.

30.07.2017 - 23:03
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinde yer alan ve yurda kaçak girmeye çalışırken yakalananlara yönelik bir grup askerin kötü muamelesini içeren görüntülerin ardından hemen idari tahkikat heyeti görevlendirildi.

4 SURİYELİ YASA DIŞI YOLLARDAN GİRMİŞTİ

Heyetin incelemelerine göre, olay 28 Temmuz saat 11.00 civarında hudut bölüklerinden birinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriyeli, Seferli- Sivri kavak yol kavşağında, Piyade er S. B. ve Piyade Onbaşı E. P. tarafından tespit edildi.

Piyade er S.B. yakaladığı Suriyelileri nöbet mevzisine getirdi. Devriye nöbetçileri Piyade Onbaşı Y.G. ve Piyade er E.U da olayın ardından nöbet tutulan mevziye geldi.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALINDI

Askerler yakaladıkları kaçakları burada darp ederken Piyade Onbaşı Y.G. de yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

GÖRÜNTÜLER ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Görüntüler olaydan bir gün sonra ise söz konusu onbaşı tarafından "Whatsapp" uygulamasıyla Almanya'da yaşayan "Agido Tom" kullanıcı adlı Feride A'ya gönderildi.

TSK'YI YIPRATMAK İÇİN YAPILAN BİLİNÇLİ EYLEM

Heyetin incelemesinde, görüntülerin yurt dışından servis edilmiş olması "manidar" olarak nitelendirilirken olay, "Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapılan eylem" olarak nitelendirildi.

GENELKURMAY'IN AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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