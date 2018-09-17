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Askerlerin dikkati sayesinde 2 adet mayın imha edildi

Şırnak’ta teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunarak, olası bir facianın önüne geçildi.

İHA | 17.09.2018 - 21:15..
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Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kösrali köyü yolu üzeri Başgören mezrası bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol arama tarama faaliyeti esnasında, yolun kenarında kablo olduğu farkedildi.

İMHA EDİLDİ

Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede yola tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra bomba kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

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