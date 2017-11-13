Askerlerin onardığı Atatürk büstü yerine konuldu

Mardin'in Derik ilçesine 21 kilometre mesafede bulunan Bozok Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli rütbeli askerler, aynı köydeki okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Askerler, daha önce onardıkları Atatürk büstü ve tahrip olan kaideyi de öğrencilerle yerine koydu. Öğrencilere de çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

"ALLAH ASKERLERİMİZDEN RAZI OLSUN"

Bozok Köyü Muhtarı Zeki Aksu, askerlerin bu davranışının öğrencileri ve köylüleri çok sevindirdiğini belirterek, "Allah askerlerimizden razı olsun. Daha önce fark ettikleri eskiyen Atatürk büstünü ve kaidesini onarıp, köyümüze yakışır bir hale getirdiler." dedi.

Okulda eğitim gören öğrenciler sınıfa gelerek kendilerini ziyaret eden askerlere teşekkür etti.

















