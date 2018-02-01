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Askerlerin spor uygulaması Pentagon'u alarma geçirdi

ABD Savunma Bakanı Mattis, cep telefonları, akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların Pentagon'a alınmaması talimatını verdi.

Detay Haber | 01.02.2018 - 07:59..
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Askerlerin spor uygulaması Pentagon'u alarma geçirdi

GPS izli spor uygulaması Strava'nın dünya ısı haritasında ABD'nin gizli askeri üslerini gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Savunma Bakanlığı binası Pentagon'a da cep telefonu ve fiziksel alıştırma takip uygulamalarını içeren cihazların alınmasına yasak getirmeyi düşündüğü bildirildi.

22 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Strava'nın askeri üsleri gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla, Amerikan medyasına isim vermeden konuşan bazı savunma yetkilileri, Bakan Mattis'in, İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kari Bingen'e, cep telefonları, akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların Pentagon'a alınmaması konusunda bir çalışma yapması talimatı verdiğini aktardı.

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"GÜVENLİK TEHDİTLERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Yetkililer, Mattis'in 22 bin sivil ve askerin çalıştığı Pentagon binasına bu cihazların alınmamasının değerlendirdiğini belirtirken Strava'ya ilişkin hafta sonu çıkan haberlerin bu süreci hızlandırdığı bilgisini paylaştı.

Pentagon'dan konuya ilişkin yazılı açıklamada ise "Güvenlik tehditlerini ciddiye alıyoruz ve Savunma Bakanlığı personelimizin güvenliğini artırmak için her zaman ek önlemlere bakıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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