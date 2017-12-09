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Askerlik dönüşü havalimanında evlenme teklif etti

Vatani görevini bitirip gelen genç, kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına havalimanında sürpriz evlenme teklifinde bulundu

İHA | 09.12.2017 - 14:29..
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yapan 22 yaşındaki Mehmet Yalçındağ, askerliğini bitirdi ve Denizli’ye dönmek için yola çıktı.

PANKART HAZIRLATTI

Bu arada arkadaşları ile kız arkadaşı Miray Kaya’ya sürpriz evlilik teklifi hazırlayan Yalçındağ, pankart hazırlattı.

Pankartın üzerine “Sana bir ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum, benimle evlenir misin?’’ yazdıran Mehmet Yalçındağ, Miray Kaya'ya sürpriz yaptı.

Askerlik dönüşü havalimanında evlenme teklif etti

TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Uçaktan indikten sonra onu karşılamak için gelen kız arkadaşı Miray Kaya Mehmet Yalçındağ'ı görünce aynı anda pankart açıldı. Miray Kaya, erkek arkadaşının bu sürpriz evlilik teklifini geri çevirmeyerek 'evet' dedi.

Askerlik dönüşü havalimanında evlenme teklif etti

Bu güzel anı yaşayan aileler ve diğer vatandaşlar ise alkışlarla genç çifti tebrik etti.

Askerlik dönüşü havalimanında evlenme teklif etti

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