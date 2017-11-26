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Askerlik istemeyen 36 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltında

İsrail'de polis zorunlu askerlik hizmetini protesto eden Ultra-Ortodosk Yahudiler'den 36'sını gözaltına aldı.

AA | 26.11.2017 - 21:18..
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AA
Askerlik istemeyen 36 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltında

Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, bir süredir ülke çapında düzenledikleri gösterilerle zorunlu askerlik hizmetini protesto ediyor.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATTILAR

Zorunlu askerliğin erkekler için üç, kadınlar için iki buçuk yıl olduğu İsrail'deki Haredi Yahudileri, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'ün bazı yollarını trafiğe kapattı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, toplumsal düzeni bozdukları ve yolları kapattıkları gerekçesiyle göstericilere tazyikli su ile müdahale edildiği, polisle grup arasında arbede yaşandığı belirtildi.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Haredi Yahudilerinin kentin raylı sisteminde hizmet gösteren tramvayın da durdurmaya çalıştığı ancak polisin müdahalesiyle 36 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

ULTRA ORTODOKS YAHUDİLER

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

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