Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitimine 1 hafta kalan şubeler önünde uzun kuyruklar oluştu.
GECE YARISI İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine 8 gün kala, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
ASKERLİK ŞUBELERİ 24 SAAT AÇIK
Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli adaylarının bekleyişi gece de devam etti. Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti.
Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.