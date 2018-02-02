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Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

TSK'nın "Uzun dönem askerlik süresi ikinci bir emre kadar 18 ay" iddiası doğrulanmadı.

AA | 02.02.2018 - 09:01..
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Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

Hürriyet gazetesinin Uğur Ergan imzalı "TSK uzun dönem askerlik süresini ikinci bir emre kadar 18 aya uzattı" iddiası yalan çıktı.

Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

Anadolu Ajansı (AA)'nın son dakika olarak bildirdiği habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada; "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." denildi.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

TSK, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir" açıklamasıyla çıkan haberleri yalanladı.

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