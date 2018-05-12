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Askerlik yoklaması hizmeti artık e-Devlet’te olacak

Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

AA | 12.05.2018 - 10:52..
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Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak, askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, yükümlülerden askerlik yoklaması işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını E-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması işlemlerini yaptırmaları yönünde Milli Savunma Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışmalarda tamamlandı.

AİLE HEKİMİNE GİDEREK MUAYENE OLABİLİRLER

Vatandaşların asker alma işlemlerini günümüzün teknolojik koşullarından faydalanarak askerlik şubelerine gitmeden düzenlemek ve yapılacak işlemlerin etkinliğini artırmak amacıyla, yükümlülerden yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını internet ortamında e-Devlet Kapısı üzerinden doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri hedeflendi.

Askerlik yoklaması hizmeti artık e-Devlet’te olacak

Bu kapsamda, e-Devlet Kapısının mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilen ve hazırlıkları tamamlanmış olan “Askerlik Yoklaması” hizmeti, 02 Kasım 2016 tarihinden itibaren Manisa ilinde ve 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ankara ilinde pilot olarak uygulanmıştır. Söz konusu hizmet, 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

Bu bağlamda “Askerlik Yoklaması” hizmetinin kullanıma açılmasıyla birlikte, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin hızlanması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerini sonuçlandırması sonucu memnuniyetin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, bunun sonucu olarak kamu ve vatandaşlarımızca karşılanan maliyetlerin düşürülmesi ve Aile Hekimlerinin sistematik bir yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı bir şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirildi.

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