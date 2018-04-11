Aşkı bulmanın ve korumanın bilimsel yolları: Bağlanma

Ruh sağlığı uzmanları Amir Levine ve Rachel Heller, yıllar süren araştırmalarının ardından iki insan arasındaki ilişkiye bilimsel açıdan bir mercek tutuyor ve vurguluyor: “Unutmayın, ilişkilerimiz şansa bırakılmayacak kadar değerli”.

(Amir Levine ve Rachel Heller)

BAĞLANMA

Her yerde karşımızda bu başlıklar: “Hoşlandığınız kişiyi kendinize aşık etmenin 8 yolu”, “Sevgilinizi kendinize bağlamanın altın kuralları”, “Çiftleri mutluluğa götüren 7 yol”… Bağlanma, bu başlıklı haberlerin ne kadar güven verdiğini sorguluyor.

Ayrıca ekliyor; ilişkiye büyük bir önem yükleyip, bağlanmanın ardındaki bilimi es geçiyoruz. Bu konuda çok az şey biliyor; yanlış algıların, efsanelerin esiri oluyoruz. Bağlanma ile kendinizi ilişkiniz içinde bilimsel anlamda yeniden keşfetmeye hazır mısınız? Derin ve tatmin edici bir aşk sizden düşündüğünüz kadar uzakta değil!

Bağlanma

Amir Levine ve Rachel Heller

Çev.: Ebrar Güldemler

Aganta Kitap

S.: 239

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]