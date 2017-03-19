Aşkı için Müslüman oldu, Türk geleneklerine göre evlendi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde birbirlerine aşık olan turizm şirketinde çalışan Ukraynalı İnna Bezborodova ile özel bir firmada çalışan Zonguldaklı Alican Pulat, evlenmeye karar verdi.

MÜSLÜMAN OLDU

Ailelerinde onay vermesinin ardından Bezborodova geçen Şubat'ta, ilçe müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Çiftin düğünleri ise ilçeye bağlı Gülüç Beldesi'ndeki düğün salonunda yapıldı. Düğünde gelin ve damat davul, zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğüne gelin Bezborodova'nın yakınları ve arkadaşları da katıldı.





Damat Pulat, 1 yıl önce tanıştığı Bezborodova ile mutlu bir hayat süreceğine inandığını belirterek, "Allah nasip etti evlendik. Şubat ayında nikahımızı yapmıştık. O zaman da Müslümanlığı kabul etmişti. Şimdi de düğünümüz var." dedi.





Bezborodova ise Türk gelenek ve göreneklerine göre evlendiği için mutlu olduğunu söyledi.