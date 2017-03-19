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Aşkı için Müslüman oldu, Türk geleneklerine göre evlendi

Alican Pulat, Bodrum'da tanıştığı Ukraynalı 26 yaşındaki İnna Bezborodova ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

19.03.2017 - 09:31
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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde birbirlerine aşık olan turizm şirketinde çalışan Ukraynalı İnna Bezborodova ile özel bir firmada çalışan Zonguldaklı Alican Pulat, evlenmeye karar verdi.

MÜSLÜMAN OLDU

Ailelerinde onay vermesinin ardından Bezborodova geçen Şubat'ta, ilçe müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Aşkı için Müslüman oldu, Türk geleneklerine göre evlendi

Çiftin düğünleri ise ilçeye bağlı Gülüç Beldesi'ndeki düğün salonunda yapıldı. Düğünde gelin ve damat davul, zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğüne gelin Bezborodova'nın yakınları ve arkadaşları da katıldı.

Aşkı için Müslüman oldu, Türk geleneklerine göre evlendi

Damat Pulat, 1 yıl önce tanıştığı Bezborodova ile mutlu bir hayat süreceğine inandığını belirterek, "Allah nasip etti evlendik. Şubat ayında nikahımızı yapmıştık. O zaman da Müslümanlığı kabul etmişti. Şimdi de düğünümüz var." dedi.

Aşkı için Müslüman oldu, Türk geleneklerine göre evlendi

Bezborodova ise Türk gelenek ve göreneklerine göre evlendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Aşkı için Müslüman oldu, Türk geleneklerine göre evlendi

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