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Aşkı için prenses unvanını bıraktı

Japon Prenses Ayako halktan birisiyle evlendiği için prenseslik unvanını kaybetti.

AA | 29.10.2018 - 14:21..
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Japonya'da İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako, bir denizcilik şirketinde çalışan Kei Moriya ile evlendi.

UNVANINI RESMEN KAYBETTİ

Prenses Ayako unvanını kaybetmek pahasına başkent Tokyo'daki Meiji Shrine Tapınağı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. 28 yaşındaki Ayako, ülke kurallarına göre halktan biri olan 32 yaşındaki Moriya ile evlendiği için prenseslik unvanını resmen kaybetmiş oldu.

AİLESİNDEN 30 KİŞİ KATILDI

Evlilik törenine aile yakınlarından yaklaşık 30 kişi katılırken, tapınak etrafında bine yakın kişi toplandı. Ayako tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu günü çok sayıda kişiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çift olacağız." ifadelerini kullandı.

Aşkı için prenses unvanını bıraktı

12 Ağustos'ta nişanlanan çiftin tanışmasında Ayako'nun annesi Prenses Takamodo'nun rol oynadığı biliniyor.

1 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Japonya'daki imparatorluk kurallarına göre prenses halktan birisiyle evlilik yemini edince prenseslik unvanını terk etmek zorunda kalıyor. Yine aynı kurallar çerçevesinde Ayako'ya, statüsünü kaybettikten sonra bile yüksek yaşam standardını sürdürebilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılacak.

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