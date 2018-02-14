Aşkı yazmış şairler ve dizeleri

Bugün, aşkı derinlemesine yaşamış ve yazmadan edememiş şairleri anmadan geçilmezdi. Onlar yazdılar biz yeniden yaşadık. İşte Kitap Ayracı’nın sizler için seçtiği şairler ve şiirleri…

Ümit Yaşar Oğuzcan - Aşk Başlamadan Güzel

Aşk başlamadan güzel.

Kalplerde heyecan,

Bakışlarda korku olduğu zaman güzel...

Birbirimize sezdirmemek için çırpınış,

Başkaları görmesin diye çabalayış.

Gözlerim gözlerinin mavisine değdiği zaman;

Aşk başlamadan güzel...

Ataol Behramoğlu - Eski Nisan

Canımın yongası sevdiğim,

Birkaç gün çaldık ilkbahardan,

Geçtik yıllardır özlediğim,

Erguvan ışıklı kıyılardan.

Aşkı sessizlik tanımlar.

Gençken tersini düşünürdüm,

Akşamla dönerken geriye dalgalar.

Yahya Kemal Beyatlı - Erenköyü’nde Bahar

Canan aramızda bir adındı

Şirin gibi hüsnü ana unvan,

Bir sahile hem şerefti hem şan.

Çok kere hayalimizde canan,

Bir şi’ri hatırlatan kadındı.

Doğmuştu içimde ta derinden

Yıldızları mâvi bir semânın;

Hazzıyla harâb idim edânın;

Hâlâ mütehayyilim sedânın;

Gönlümde kalan akislerinden.

Nazım Hikmet - Seviyorum Seni

Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi.

Geceleyin ateşler içinde uyanarak,

Ağzımı dayayıp musluğa, su içer gibi.

Ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz,

Telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi.

Seviyorum seni, denizi uçakla ilk defa geçer gibi.

İstanbul’da yumuşacık kararırken ortalık,

İçimde kımıldanan bir şeyler gibi.

Seviyorum seni, “Yaşıyoruz çok şükür!” der gibi.

Attila İlhan - Ben Sana Mecburum

Ben sana mecburum bilemezsin,

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum.

Büyüdükçe büyüyor gözlerin,

Ben sana mecburum bilemezsin.

İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor.

Bu şehir o eski İstanbul mudur?

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor.

Sokak lambaları birden yanıyor.

Kaldırımlarda yağmur kokusu,

Ben sana mecburum, sen yoksun.

Cemal Süreya – Üvercinka

Böylece bir kere daha boynunlayız, sayılı yerlerinden.

En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye.

Lâleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız,

Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun;

Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez,

Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor.

Bütün kara parçalarında,

Afrika dahil!

Turgut Uyar – Göğe Bakma Durağı

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım.

Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum.

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor.

Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim.

Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım.

Bana dönesin diye bir bir kapattım.

Şimdi otobüs gelir, biner gideriz.

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç.

Bir ellerin, bir ellerim yeter; belleyelim yetsin.

Seni aldım, bana ayırdım; durma kendini hatırlat.

Durma kendini hatırlat;

Durma göğe bakalım!

Melih Cevdet Anday - Sevincin Yarısı

Kuşlar yağmur yağdırır da,

Yağmur güneşe vururdu ya;

Ben sana gelirdim.

Sevincin yarısı ağzımda,

Zambağa birikir sabahlar;

Ovalar, atlara binerdi.

Kulesine koşuşunca deniz,

Cebimde geceden yıldızlar,

Arılarla ballarla kanımda,

Yüreğim avuç olurdu da,

Sonra çeşme de olurdu ya;

Mutsuz dönüşler ayında,

Ben sana gelirdim.

Sabahattin Ali - Çocuklar Gibi

…

Sözün şiirlerin mükemmelidir;

Senden başkasını seven delidir.

Yüzün çiçeklerin en güzelidir;

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi.

Başını göğsüme sakla sevgilim,

Güzel saçlarında dolaşsın elim.

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim,

Sevişen yaramaz çocuklar gibi.

Necip Fazıl Kısakürek - Veda

Elimde sükutun nabzını dinle;

Dinle de gönlümü alıver gitsin!

Saçlarımdan tutup kor gözlerinle,

Yaşlı gözlerime dalıver gitsin!

Yürü, gölgen seni uğurlamakta,

Küçülüp küçülüp kaybol ırakta.

Yolu tam dönerken arkana bak da,

Köşede bir lahza kalıver gitsin!

…

Ahmed Arif - Terketmedi Sevdan Beni

Terketmedi sevdan beni;

Aç kaldım, susuz kaldım.

Hain karanlıktı gece!

Can garip, can suskun,

Can paramparça…

Ve ellerim, kelepçede;

Tütünsüz,uykusuz kaldım,

Terketmedi sevdan beni…

Özdemir Asaf - Tentation

Bana yaşadığın şehrin kapılarını aç!

Sana diyeceklerim söylemekle bitmez.

Yıllardır yaşamımdan çaldığım zamanlar,

Adına düğümlendi.

Bana yaşadığın şehirleri aç!

Başka şehirleri özleyelim orada seninle.,

Bu evler, bu sokaklar, bu meydanlar,

İkimize yetmez.

Haydar Ergülen - Mavi Geçti

Öyle bir yazdı ki,

Sanki gökyüzünde oturuyorduk.

Seni öpmek, gökyüzünü öpmek gibi,

Mavi bir şeydi.

Gençlik öyle bir yazdır ki,

Ne yurt, ne ev, ne oda,

Yalnızca gökyüzü,

Yeter insana.

Biz seninle gökyüzünde çok oturduk

Gençliğimiz çok mavi geçti…

Çok!

Bedri Rahmi Eyüboğlu - Çakıl

Seni düşünürken,

Bir çakıl taşı ısınır içimde.

Bir kuş gelir, yüreğimin ucuna konar.

Bir gelincik açılır ansızın;

Bir gelincik sinsi sinsi kanar.

Seni düşünürken,

Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır;

Deliler gibi dönmeğe başlar.

Döndükçe yumak yumak çözülür;

Çözüldükçe ufalır, küçülür.

Çekirdeği henüz süt bağlamış,

Masmavi bir erik kesilir ağzımda;

Dokundukça yanar dudaklarım.

Asaf Halet Çelebi - Mâra

Bilmemek, bilmekten iyidir.

Düşünmeden yaşayalım,

Mâra!

Günü ve saatleri ne yapacaksın?

Senelerin bile ehemmiyeti yoktur!

Seni ne tanıdığım günleri hatırlarım,

Ne seneleri!

Yalnız seni hatırlarım;

Ki benim gibi bir insansın!

Tanımamak, tanımaktan iyidir.

Seni bir kere tanıdıktan sonra,

Yaşamak acısını da tanıdım.

Bu acıyı beraber tadalım,

Mâra!

Damla Karakuş

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