taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.640
USD
3,8353
EURO
4,7218
ALTIN
162,48
PETR
64,8400

'Aşkın Gözyaşları'

Sinan Yağmur’un milyonlar satan 5 kitaplık 'Aşkın Gözyaşları' serisi ilk kez Kapı Yayınları’nda okuyucuyla buluşuyor.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 17:01..
  1. Haberler
  2. Kitap

Yayımlandığı 2010 yılından bu yana en çok okunan kitaplar sıralamasında ilk sırada olan ve milyonlar satan Aşkın Gözyaşları serisi tek cilt halinde okuyucusuyla yeniden buluşuyor.

5 Aralık 1273; Mevlâna gördüğü rüya ile kan ter içinde uyanır. Şems’in seneler önce kaldığı odaya girer. Taş duvarlar, tahta sedir, acem kilimi, odada her ne varsa hepsi Şems kokmaktadır.

'Aşkın Gözyaşları'

Bakışları duvarda gezinir. Senelerdir, hiçbir şeyin asılı olmadığı duvarda, bir levhayı fark eder. Okur yazıyı, kopar çığlık, atar kendini avluya. Karla kaplı taş zemine, yüzüstü düşüp bayılmıştır.

'Aşkın Gözyaşları'

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ünlü yazarlar kitapseverlerle buluştu
Ünlü yazarlar CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.
Kadıköy’de Haldun Taner Müze Evi açılıyor
Tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun Taner’in 103’üncü yaş gününde Haldun Taner Müze Evi açılıyor.
Tomris Uyar anılıyor
Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından Tomris Uyar, vefatının 15. yılında bir dizi etkinlikle anılacak.
Ian Hodder'in 'Dolanıklık' kitabı okurlarla tanıştı
İngiliz Ian Hodder, Arkeoloji Dizisi’nden çıkan 'Dolanıklık' kitabında temel olarak, arkeoloji ve madde bilimini, şeylerin ve insanların bilimsel arkeolojisinde bir araya getirmenin yollarını sunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

122
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

142
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

91
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

247
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

84
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

132
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM