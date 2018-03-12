Yayımlandığı 2010 yılından bu yana en çok okunan kitaplar sıralamasında ilk sırada olan ve milyonlar satan Aşkın Gözyaşları serisi tek cilt halinde okuyucusuyla yeniden buluşuyor.

5 Aralık 1273; Mevlâna gördüğü rüya ile kan ter içinde uyanır. Şems’in seneler önce kaldığı odaya girer. Taş duvarlar, tahta sedir, acem kilimi, odada her ne varsa hepsi Şems kokmaktadır.

Bakışları duvarda gezinir. Senelerdir, hiçbir şeyin asılı olmadığı duvarda, bir levhayı fark eder. Okur yazıyı, kopar çığlık, atar kendini avluya. Karla kaplı taş zemine, yüzüstü düşüp bayılmıştır.

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