Aşkın Nur Yengi 8 milyonluk villayı gardırop yaptı

Aşkın Nur Yengi kariyerine 1981'de Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başlamıştı. İlk albümünü de 1989'da çıkarmıştı.

EMLAK ZENGİNİ ÇIKTI

Posta'da yer alan habere göre, sahne ve konserden kazandığı paraları gayrimenkule yatıran Aşkın Nur Yengi'nin tam bir emlak zengini olduğu ortaya çıktı.

47 yaşındaki şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin Beykoz'da 3, Ömerli'de 1 villası, Arnavutköy'de 2 yalı dairesi, Londra'da 3, Miami'de 1 evi var.

600 METRELİK EVE SIĞAMADI

2012'de boşandığı Haluk Bilginer'den olan kızı Nazlı ile Beykoz'da oturan Aşkın Nur Yengi'nin kıyafetleri 600 metrekarelik evine dar geldi.

8 MİLYONLUK GARDIROP

Ve aynı sitede bulunan 8 milyon lira değerindeki, 4 katlı diğer villasını gardıroba çevirdi. Atmaya kıyamadığı tüm marka kıyafetlerini, lüks çantalarını ve servet değerindeki ayakkabılarını giyim odası gibi kullanma kararı aldığı villasına taşıdı.