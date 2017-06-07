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Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in barışma tatili

Yeniden görüşmeye başlayan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, ABD’ye gitmeye hazırlanıyor.

07.06.2017 - 14:35
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Barışmalarını kızlarıyla birlikte çıkacakları tatille kutlama kararı alan ünlü çift, Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir’le rol aldığı ‘Pencere’ oyununun sezonu kapatmasını bekliyor. Seyirciyle bu akşam son kez buluşacak oyunun ardından üçlü, tatil hazırlıklarına başlayıp ardından üç hafta kalacakları ABD’ye uçacak.

ÖNCE YÜZÜK SONRA AMERİKA

Aşkın Nur Yengi'nin değeri 300 bin TL olduğu öğrenilen dev pırlanta taşlı yüzüğü altı yıl sonra yeniden takması, Nazlı adında bir kızları olan çiftin barıştığı iddialarını güçlendirmişti. Şarkıcı, “Yüzüğü sandıktan çıkarmışsınız.” diye soran muhabirlere kendisinden beklenmeyen bir yanıt vermişti: “Ben size sandıktan bir şey çıkaracağım ama neyse!”

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in barışma tatili

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