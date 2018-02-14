Aşkla bütünleşen karanlık öyküler

14 Şubat Sevgililer Günü:

Kimilerinin kâbusu, kimilerinin rüyası; bazı ilişkilerin başlangıcı, bazılarının sonu; mutlu çiftlerin hediye telaşı, mutsuz çiftlerin baş belası; yalnızların hüznü, kalabalıkların coşkusu. Ve hiç umurunda değilmiş gibi davrananları bile hayattan bezdiren, adeta zorunlu bir bayram kutlaması...

Yazar Orkide Ünsür’ün derlediği, sevgilinizle keyifle okuyabileceğiniz Aşkın Karanlık Yüzü farklı bir sevgililer gününün mümkün olduğunu gösteriyor. Sevgilinize henüz hediye almadıysanız Aşkın Karanlık Yüzü iyi bir seçim.

Şubat ayı denilince sevgililer, âşıklar ve romantizm akla gelir. Sevgililer gününde romantizmden ödün verin demiyoruz. Hatta size bir teklifimiz var. Romantizminizi korkuyla süslemeye ne dersiniz?

Nitekim korku ve gerilim kitaplarını seven biriyseniz Aşkın Karanlık Yüzü ’nü mutlaka okumalısınız. Kitap, el ele dolaşan, kırlarda, parklarda birbirlerinin gözlerinin içine bakıp “seni seviyorum” cümleleriyle devam etmiyor elbette.

Aşkın Karanlık Yüzü, sevgililer gününün kapitalizmin bir oyunu olarak görenlere, yalnızlara, sevgilisi olmasına rağmen evrensel boyutta kutlanan bu özel güne anlam yüklemeyenlere hitap ediyor.

TEKİNSİZ RANDEVUYA DAVET

Demokan Atasoy, Alper Kaya, Mehmet Berk Yaltırık, Göktuğ Canbaba, Işın Beril Tetik, Hakan Bıçakçı, Galip Dursun, Orkide Ünsür, Murat Baykan, Özlem Ertan, Murat Başekim, Gülbike Berkkam, Uğur Batı ve Murat S. Dural’ın elinden çıkan Sevgililer Günü öyküleri, sadece 14 Şubat’ta değil; yılın herhangi bir zamanında Aşkın Karanlık Yüzü ile tanışmak isteyen herkesi tekinsiz bir randevuya davet ediyor.

Kız arkadaşınızla, eşinizle en son ne zaman birlikte kitap okudunuz?

Hatırlıyor musunuz?

Bugün bunu fırsata çevirebilirsiniz.

Alanında usta kalemlerden çıkan korku ve gerilim hikâyeleri sizleri farklı dünyaların gerçeğiyle tanıştıracak. Masalımsı ögelerin ön planda olduğu, tüylerinizi diken diken eden öykü derlemesi olan kitap, korku severler için kaçınılmaz bir eser.

AŞKLA BÜTÜNLEŞEN KARANLIK ÖYKÜLER

Aşk ve sevgi gibi ulvi kavramlar insanoğlunun öteden beri sahip olduğu vazgeçilmez duygu yoğunluklarıdır. Sevgimizi yılda bir kere kutlanan Sevgililer Günü’nde göstermek ne kadar gerçeklikten uzaksa, pahalı hediyelerle farklı görünmek de o kadar gösterişli.

Sevgilinize bu şubatta kitap hediye edin.

Bırakın sevgiliniz dudağını büzsün.

Aşkın Karanlık Yüzü kan kırmızısıyla bütünleşen korku, karanlık öyküler sunuyor. En güzel hediye kitap almaktır diyenlerdenseniz, doğru yerdesiniz demektir. Aynı tema üzerine kurulan, fakat birbirinden farklı karakter ve öykülerle vücut bulan Aşkın Karanlık Yüzü, sevginizi daha da perçinleştirmeye geliyor.

Sevgilinizin, kitabı okurken korkudan size sarıldığını düşünsenize.

Romantizm ve gerilim…

14 yazar, kalemlerini yine ortak bir projede buluşturdu, ortaya birbirinden nefis korku öyküleri çıktı. Özellikle yazdığı korku ve gerilim kitaplarıyla tanıdığımız yazar, Orkide Ünsür’ün kitaba verdiği emeği de unutmamak lazım.

Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun....

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: İthaki Yayınları

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 248

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]