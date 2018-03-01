Aslan ile avı arasına giren kadın hayatını kaybetti

Pretoria yakınlarındaki Dinokeng Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden ve kimliği tespit edilmeyen 22 yaşındaki kadın, aracının dışındayken saldırıya uğradı.

'Aslanlarla konuşan adam' olarak anılan eğitmen Kevin Richardson'ın Instagram hesabından paylaştığı bilgiye göre; bir dişi aslan, saldırıya uğrayan kadın, arkadaşıyla alana girdiği sırada bir impalayı kovalıyordu.

CNN 'de yer alan habere göre; sağlık ekipleri, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Richardson, Dinokeng'de aslanlarla girlikte.

"DİŞİ ASLAN AVLANIRKEN ARACININ DIŞINDAYDI"

Richardson'ın aslanlarla olan ilişkisi, birçok kitap ve belgesele konu olmuştu.



"Çalışma arkadaşlarımla 3 aslanın bakımıyla ilgileniyorduk," diyen Richardson, "Diğer büyük hayvanların uzağında aslanları takip ettiğimiz sırada, bir dişi aslan, peşinde olduğu impalayı kovalarken aracının dışındaki genç kıza saldırdı. Mahvolmuş durumdayım ve genç kızın ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum." dedi.