Aslan: Türkiye'de havalimanı sayısı 55'e yükseldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havalimanı terminal binası ve apron yapımı temel atma töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi.

"TERMİNAL BİNASINA KAVUŞACAK"

Havaalanında düzenlenen temel atma töreninde konuşan Arslan, 15 yıldır AK Parti hükümetleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ülkenin her yerinde bir kalkınma seferberliğinin olduğunu söyledi.

Bu kalkınma hamlesinden Muş'un da yararlandığını belirten Arslan, "Bir çok yerde bir çok işi başlatıyoruz. Temel atmalara, açılışlara yetişemiyoruz. Geçmişte insanlar temel atacak iş bulamıyorlardı, sadece bir kamyon taş dökerek adına temel atma diyorlardı. Biz tam tersine gerçek temel atmalara yetişemiyoruz. Muş havalimanı çok güzel bir terminal binasına kavuşacak." diye konuştu.

"HAVALİMANI SAYISI 55'E YÜKSELDİ"

Bakan Arslan, 15 yıldır Türkiye'de "Havayolu, halkın yolu olacak" seferberliği kapsamında 26 olan havalimanı sayısını 55'e yükselttiklerini, yılda 35 milyon yolcudan 180 milyon yolcuya hizmet eden ülke haline geldiklerine işaret etti.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN HAVACILIK MERKEZİ HALİNE GETİRDİK"

Amerika'dan uzakdoğuya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya hava taşımacılığının merkezi olacaklarını ve bunun hakkını vereceklerini vurgulayan Arslan, "Havayolunu halkın yolu yaptığımız gibi, 'havayoluyla uçmayan kalmayacak' diyerek bu sözümüzü de yerine getirerek Türkiye'yi dünyanın havacılık merkezi haline getirdik. Bunun sonucudur ki artık orta, büyük ölçekli havalimanlarıyla yetinmeyen, denize havalimanı yapan ülke olmaktan öteye giderek dünyanın en büyük havalimanını yapar hale geldik. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanını yaparken bunu biliyoruz ki bu ülkemiz insanına hizmet edecek. Hem de dünyadaki hangi ülkenin olursa olsun vatandaşının bir kıtadan diğer kıtaya gitmesini sağlayacak, ülkemizin ekonomisine katma değer sunacak. Bundan Muşlular da diğer illerimizdeki insanlarımız da yararlanacak."





"MUŞ'TA YATIRIMLARIN DEĞERİ 1 MİLYAR LİRA"

İstanbul'da dünyanın mega projelerini, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprülerini yaparken, buralardan oluşan katma değerle Muşlulara ve diğer insanlara hizmet etmeyi hedeflediklerini anlatan Arslan, bunun sonucu olarak yılda 330 uçağın uçtuğu Muş'un bugün 2 bin 535 uçağın uçtuğu kent haline geldiğine dikkati çekti.

Arslan, Muş'ta havalimanı ve terminal binasının yanı sıra bakanlık olarak çok önemli hizmetlere imza attıklarını dile getirerek, "Sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımların değeri 1 milyar 584 milyon lira. Yollarda, havalimanı ve diğer alanlarda Muş'a çok hizmet yaptık ama biz 'yeter' demiyoruz. Halkımızın daha fazlasını hak ettiğine inanıyor ve bu yatırımları arttıracağız diyoruz. Muş'ta çok yakın akrabalarım var. Çocukluğumdan beri Muşluları biliyorum. Bakanlık olarak ülkemizin 81 iline hizmet ederken bölge ile ilgili ilave sorumluluğumuz var. Bunun bilincinde olarak bugün hizmetleri görmek için koşturuyoruz. Muş'ta 2003'te 16 kilometre bölünmüş yol varken biz bunun üzerine 112 kilometre daha ilave ettik. Sıcak asfalt yokken 112,5 kilometre sıcak asfalt var şu anda. Muş-Bitlis karayolu 83 kilometre sıcak asfalt oldu. 114 kilometre bölünmüş yol yaptık Muş-Bingöl yoluna. Üniversitemiz öğrencilerinin ulaşımının daha konforlu olması için 12 kilometrelik yol yapıldı."