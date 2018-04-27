Aslanlar kralı: Jack Bonavita

Selen KALDIRIM/[email protected]com

1866'da Philadelphia'da doğan Kaptan Jack Bonavita, kariyerinin başlarında bir sirk akrobatıydı. Daha sonra O'Brien Shows ile bir hayvan antrenörü oldu. Bonavita, tüm dünyayı Frank C. Bostock Hayvan Şovlarıyla birlikte gezmeye başladı. Kaptan Bonavita, ülkedeki en iyi bilinen hayvan eğitmenlerinden biriydi. Gösterileri, cesaret ve yürek isteyen şovlardı; aslanlara, kaplanlara kafa tutuyordu desek yeridir.

VAHŞİ ASLANLARI EĞİTİYORDU

Aslanlarının onun üzerinde bıraktığı izlenim hakkında sürekli düşünüyordu. Bu vahşi hayvanları gösterilerinde kullanmak için hayatını önüne koydu. Cesareti, şık askeri kıyafeti, dizüstü yüksek botları ve bıyığıyla 38 yaşındaki antrenörün çıktığı sahne şovları akıl almaz boyuttaydı. Onlarca aslanın arasında öylece duruyordu.

27 ASLAN İLE ARENAYA ÇIKTI

Kaptan Bonavita, ilk şovuna arenada 27 liyon ile başladı. O zamana kadar başka aşka hiçbir antrenörün denemediği bir performans sergiledi; sahnede 27 aslan ve bir adam vardı.

TEK KOLUNU ‘BALTİMORE’A KAPTIRDI

Yıllarca aslan ve ayılarla çalışan Bonita dünyanın her noktasında unutulmaz gösterilere imza attı. Artık tanınan, ünlü bir eğitmendi fakat böyle riskli bir kariyerin acı darbesini almak kaçınılmaz oldu. 1904'teki Coney Adası'ndaki gösterisinde, aslan" Baltimore" ile karşılaşmasının sonucu tek kolunu kaybetti.

YİNEDE GÖSTERİ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Kaptan gözlerini hayvandan aldı ve Baltimore kolunu kaptığı antrenörü yere gömdü. Bu vahşi olay, aslana kolunu kaptıran eğitmeni durdurmaya yetmedi. Jack gösterilerine devam ediyor ve hatta ayılarla karşı karşıya geliyordu.

AYI SALDIRISINA UĞRADI

Ölüme adeta meydan okuyan hayvan eğitmeni Kaptan Jack Bonavita, 19 Mart Pazartesi günü Bostock hayvan çiftliğinde bir ayının saldırısına uğradı. Hayvan döndü ve ona saldırdığında kendini savunamaz hale getirdi.

GÖZLERİN ÖNÜNDE PENÇELENDİ

Kaptan Bonavita gözler önünde vahşi pençelerle ölüyordu. Aldığı darbelerin ne bir tedavisi, ne de bir dönüşü oldu. Öyle de oldu; kaldırıldığı hastanede ameliyat masasında hayatını kaybetti. Kaptan Bonavita'dan geriye, 27 aslanla birlikte verdiği bu unutulmaz poz kaldı.