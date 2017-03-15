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Aslı Aydıntaşbaş Türkiye'ye karşı Avrupa'ya yalvardı

Washington Post'a yazan Aslı Aydıntaşbaş, Avrupa'nın ekonomik baskılarla Erdoğan'ı yolundan çevirebileceğini söyledi.

15.03.2017 - 17:08
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Aslı Aydıntaşbaş Türkiye'ye karşı Avrupa'ya yalvardı

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, ABD'de yayın yapan Washington Post'ta yayınlanan yazısında Türkiye'deki son durumu değerlendirdi.

ERDOĞAN'I DURDURMANIN YOLU EKONOMİ

Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'tan şikayetçi olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sessiz kaldığını söyleyen Aslı Aydıntaşbaş, Erdoğan'ı durdurmanın yolunun ekonomiden geçtiğini söyledi.

AVRUPA'NIN YETERLİ GÜCÜ VAR

Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yolundan döndürmek için yeterli ekonomik güce sahip olduğunu yazan Aydıntaşbaş, Türkiye'deki siyasi belirsizliğin böylelikle çözülebileceğini söyledi.

Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısından bir kısım;

"Avrupalılar Donald Trump ve liberal düzenin çöküşünden şikayet etmekten hoşlanıyorlar. Ancak hemen yanındaki Türk demokrasisi mücadelesini desteklemek için çok az şey yaptılar. Erdoğan'ı yolundan caydırmak için çok geç değil. Ve Avrupa'da bunu yapmak için yeterli ekonomik ve siyasi güç var. Bu, zor bir komşuyla başa çıkma ve Türkiye'nin siyasi belirsizliğinin ortadan kaldırmak için tek çözüm olabilir."

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