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Aslı Çelik Hatemi'den Sinem Gedik'e tazminat davası

Mustafa Ceceli, günlerdir boşanma haberleri ve Selin İmer'le olan yeni ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor.

08.06.2017 - 09:22
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ceceli

Ceceli'nin, eski eşi Sinem Gedik'ten boşanmasından bir gün sonra Selin İmer'le çekilmiş özel fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı verdiği röportajda; Sinem Gedik'le evliliğinin iki senedir çırpındığını, yaşadıklarının bir haftada olup bitmediğini söyleyip Selin İmer'le bayramdan sonra evleneceklerini açıklamıştı.

FOTOĞRAFLARIN BASINA SIZMASINDA ESKİ EŞİNİ SUÇLAMIŞTI

Ceceli sosyal medyada paylaştığı yazıda ise Selin İmer'le çekilmiş fotoğraflarının basına sızdırılmasında eski eşini suçlayan ifadeler kullanmıştı.

ÜNLÜ AVUKAT, SİNEM GEDİK ALEYHİNE 100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Önceki gün bu konuyla ilgili önemli bir gerçek daha ortaya çıktı. Boşanma davalarındaki başarısıyla bilinen ve İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener'in avukatlığını yapan Aslı Çelik Hatemi; geçtiğimiz Ocak ayında kendisine başvuran Sinem Gedik aleyhine haksız yere azledilmekten 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava, 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

DAVANIN GEREKÇELERİ

Davanın gerekçeleri arasında; Sinem Gedik'in, Mustafa Ceceli ile anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirdikten sonra davaya konu olmamış birtakım delillerin, avukatlık etik kuralları ile bağdaşmayan şekilde gündeme getirilmesini talep etmesi ve bunu kabul etmeyen Hatemi'yi haksız yere azletmesi yer alıyor.

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