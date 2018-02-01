Aslı Enver: Anne olmak istiyorum

Aslı Enver ve Murat Boz çifti 2016 yılından beri birlikte. Güzel oyuncu, 2 yıldır birlikte olduğu Murat Boz'a evlilik sinyali verdi.

Murat Boz için “O hayatta gördüğüm en mütevazı insan” diyen Aslı Enver, “Evlilik fikrine nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna ise “İleride kendimi anne olarak görmek istiyorum.” diye yanıt verdi.

"TEK LÜKSÜM UYKU"

Aslı Enver geçen aylarda bir dergiye verdiği röportajda Murat Boz ile olan ilişkisinden şöyle bahsetmişti: “Dizi için haftanın 5-6 günü yoğun çalışıyorum. Tek lüksüm uyku. İzin günümde haftanın yorgunluğunu atıyorum. Kahvaltı yaptıktan sonraki en büyük keyfim evde ya da sinemada film izlemek. Murat da benim gibi. Aynı şeylerden zevk alıyoruz.“