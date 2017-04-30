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Aslı Enver: Murat'ı tanıdıkça onu daha çok seviyorum

Sevgilisi Murat Boz ile evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Aslı Enver, özel hayatıyla ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu.

30.04.2017 - 14:45
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‘İstanbullu Gelin’in başrol oyuncusu Aslı Enver, Elele Dergisi’ne verdiği röportajda 1.5 yıldır aşk yaşadığı Murat Boz ile olan ilişkisini anlattı. Aslı Enver bir süredir aynı evi paylaştığı sevgilisi için şunları söyledi:

MURAT'I TANIDIKÇA DAHA ÇOK SEVİYORUM

“Murat’ı tanıdıkça daha çok seviyorum. Duygusal, esprili, sahiplenici ve gerçek biri. Herkese karşı böyle. Onu tanıyıp da sevmeyen yok. Aynı zamanda merhametli.

Aslı Enver: Murat'ı tanıdıkça onu daha çok seviyorum

MUTLU, HUZUR DOLU BİR İLİŞKİ YAŞIYORUM

Zekasına sonsuz güveniyorum. Onunla sohbet etmekten zevk alıyorum. Hayatımda hep olsun. Murat bana güç veriyor, motive ediyor. Bu yüzden çok şanslı bir kadınım. Mutlu, huzur dolu bir ilişki yaşıyorum.

Aslı Enver: Murat'ı tanıdıkça onu daha çok seviyorum

AŞIK OLMANIN EN ZOR YANI HERHALDE AYRILIK KISMIDIR

Aşık olmanın en zor yanı herhalde ayrılık kısmıdır. Ya da bazen kendini doğru ifade edememektir. Bazen olgun bazen de çocuksu olabiliyorum. Ama genelde neşeli biriyim. Murat da bana benziyor. Birbirimize uyum sağlıyoruz"

Aslı Enver: Murat'ı tanıdıkça onu daha çok seviyorum

Aslı Enver: Murat'ı tanıdıkça onu daha çok seviyorum

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