Aslı Enver ayrılık iddiasını yalanladı

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile 1 yıldır birlikte olan Aslı Enver, ayrılık iddialarına cevap verdi.

"ÖNCE GAZETEYE, SONRA BİRBİRİMİZE BAKTIK.."

Hürriyet gazetesine konuşan Aslı Enver, haberin gazetede yayınladığı gün birlikte uyandıklarını, haberi gördüklerinde birbirlerine bakıp güldüklerini söyledi.

Güzel oyuncu, şöyle konuştu; "Bir senedir birlikteyiz ve çok güzel bir şey yaşıyoruz. Biz de o sabah bu haberle uyandık. Önce gazeteye, sonra birbirimize baktık ve gülümsedik... İnsan, hakkında gerçek olmayan bir şey görünce biraz üzülüyor ama yapacak bir şey yok."