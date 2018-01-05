Aslı Enver: Benimle anlaşmak kolay

Aslı Enver, bir derginin ocak sayısına ‘Şatafat’ temasıyla kapak oldu.

"ANLAŞMASI KOLAY BİR TİPİM"

Anlaşması kolay bir tip olduğunu vurgulayan oyuncu, “Genellikle anlaşması kolay bir tipim. İletişimle her şeyi çözebileceğimi düşünüyorum. Kendimi anlatmakta, ifade etmekte zorlanmam. Bir şeyi istemiyorsam da ‘çünkü’sünü anlatırım” dedi.

"İNSANLARI KANDIRMAYA HİÇ GEREK YOK"

Sadeliğin kendisi için netlik anlamına geldiğini ifade eden Enver, “Netlik, ulaşılması zor ve değerli. Mesajı direkt vermek çok önemli. Onu allayıp pullayıp insanları kandırmaya hiç gerek yok. Ben de hayatımda çok net olmayı tercih ediyorum. Netliğin ulaşılması zor ve değerli olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.