Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de yok

Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver’in rol aldığı “Kardeşim Benim” filminin ikincisi için çekimler başladı.

BAŞROLDE PINAR DENİZ OLACAK

İlk film Burak Özçivit ve Aslı Enver’in canlandırdığı karakterlerin yakınlaşmasıyla sona ermiş olsa da, Enver bu kez kadroda yer almazken, başrolü Kanal D'nin Vatanım Sensin dizisinde Türk Subayı Cevdet'in kızı Yıldız'ı canlandıran Pınar Deniz üstlendi.

ASLI ENVER'DEN VERYANSIN

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Aslı Enver, Murat Boz’la filmin reklamı için ayrılıp barıştıkları iddiasına tepki olarak filmde olmadığını şu sözlerle açıkladı: “Biz reklam yapıyormuşuz ya, sırf onun için bıraktım. O yüzden filmde yokum.”