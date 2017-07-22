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Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de yok

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Aslı Enver, "Kardeşim Benim" filminin kadrosundan neden ayrıldığını açıkladı.

22.07.2017 - 10:57
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Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver’in rol aldığı “Kardeşim Benim” filminin ikincisi için çekimler başladı.

Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de yok

BAŞROLDE PINAR DENİZ OLACAK

İlk film Burak Özçivit ve Aslı Enver’in canlandırdığı karakterlerin yakınlaşmasıyla sona ermiş olsa da, Enver bu kez kadroda yer almazken, başrolü Kanal D'nin Vatanım Sensin dizisinde Türk Subayı Cevdet'in kızı Yıldız'ı canlandıran Pınar Deniz üstlendi.

Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de yok

ASLI ENVER'DEN VERYANSIN

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Aslı Enver, Murat Boz’la filmin reklamı için ayrılıp barıştıkları iddiasına tepki olarak filmde olmadığını şu sözlerle açıkladı: “Biz reklam yapıyormuşuz ya, sırf onun için bıraktım. O yüzden filmde yokum.”

Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de yok

Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de yok

Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de yok

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