Aslı Enver Murat Boz ayrılığında yeni detaylar

Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ayrılıklarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Levent'teki dairede çıkan tartışmada eline ne geçerse fırlatan Aslı Enver; o gün evi terk etti, ertesi gün eşyasını aldırdı. Sessiz sedasız bittiği söylenen ilişkinin pek de öyle olmadığı öğrenildi.

ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI

İddiaya göre; Murat Boz ile Aslı Enver, birlikte kirada oturdukları evde yaşadıkları büyük bir kavga sonucu ayrıldı. Sinir krizi geçiren Aslı Enver, kavga sırasında Murat Boz'un üzerine bir şeyler fırlattı. Ünlü şarkıcının çareyi kendini bir odaya kitlemekte bulduğu söylentiler arasında.

Aslı Enver, siniri geçtikten sonra eşyalarını toplayıp evden taşındı.