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Aslı Enver: Murat'ı tanıdıkça daha çok seviyorum

Güzel oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'u anlattı.

07.06.2017 - 09:14
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

Aslı Enver, Elele dergisinin bu ayki sayısına röportaj verdi. İlişkisini anlatan Aslı Enver, Murat Boz için; 'Onu tanıdıkça daha çok seviyorum' dedi.

Enver'in röportajından ara başlıklar:

Sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişi için değişmek mümkün mü? Onun istediği şekilde davranmak, şekil almak ilişkiyi daha sağlam mı kılar yoksa daha sağlıksız bir hale mi getirir?

"Karşındaki kişi için değişmeyi çok doğru bulmuyorum. Kendi özünden vazgeçmek, kim olduğundan ya da mutluluklarından, karşı çıktığın şeylerden vazgeçmek doğru gelmiyor bana.

Güzel oyuncu Aslı Enver

İki taraf da sağlam durursa ve kendilerini koruyarak ortak noktada buluşabilirse bu sanırım daha sağlıklı oluyor. İki insanın bir arada olması için fedakarlık tabii ki gerekiyor, bence aşk ve sevgi varsa zaten o fedakarlıklarda bulunmayı da istiyor oluyorsun."

"AŞIK OLMANIN EN ZOR YANI; AYRILIK"

Aşık olmanın en zor yanı sizce ne?

"Aşık olmanın en zor yanı herhalde ayrılık kısmıdır. Ya da bazen kendini doğru ifade edememektir…"

"MURAT'IN ZEKASINA GÜVENİYORUM"

Murat Boz'un hangi özellikleri sizi daha çok etkiliyor?

"Murat'ı tanıdıkça daha çok seviyorum. Duygusal, esprili, sahiplenici ve gerçek biri. Bu özellikleri sadece benim için değil, ailesi ve sevdikleri için de geçerli. Zekasına da çok güvendiğim, konuşmaktan keyif aldığım ve hayatımda hep olmasını istediğim bir insan."

Aslı Enver: Murat'ı tanıdıkça daha çok seviyorum

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