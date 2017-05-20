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Aslı Enver sonunda patladı: 'Yok artık' dedim

Aslı Enver hakkında yapılan asılsız haberlere isyan etti.

20.05.2017 - 15:18
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Aslı Enver sonunda patladı: 'Yok artık' dedim

Son günlürde özellikle şarkıcı Murat Boz ile ayrıldıkları iddia edilen Aslı Enver, Instagram hesabında açıklama yaptı. 33 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"CİDDİYE ALMAMAYA ÇALIŞTIM"

"Günlerdir hakkımda çıkan haberleri üzüntü ve hayretle izliyorum. 'Yok artık' dedim, ciddiye almamaya çalıştım ama bu haberler biraz medya manipilasyonuna dönüşmeye başladı ve sonu da gelmiyor.

Bugün itibariyle asılsız ve art niyetli olduğuna inandığım, iftira boyutundaki haberler karşısında her türlü yasal hakkımı kullanacağımı bildiririm."

Aslı Enver sonunda patladı: 'Yok artık' dedim

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