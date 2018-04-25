Aslı Enver tüm fotoğrafları sildi

Şarkıcı Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkilerini noktalayan Aslı Enver sosyal medya hesabındaki fotoğrafları kaldırdı.

BU SEFER BAŞKA

Daha önce ayrılığa rağmen birlikte olan fotoğrafları Instagram hesaplarından kaldırmayan ikiliden Enver bu kez fotoğrafları sildi. 33 yaşındaki Enver, Murat Boz ile olan bütün fotoğraflarını kaldırıp Boz'u takipten da çıkardı.

Murat Boz'un sosyal medya hesaplarında Aslı Enver'in fotoğrafları hala duruyor.

"ASLI BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ AMA AYRILDIK"

Konuyla ilgili Enver henüz konuşmazken Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilgili ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş böyle oldu" açıklamasını yapmıştı.