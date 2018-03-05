Aslıhan Doğan Arda Turan'a telefon rehberini temizletti

Ünlü futbolcu Arda Turan, 3 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan’a, arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum gününde evlenme teklifi etmişti.
NİKAH ÖNCESİ REHBER TEMİZLİĞİ
Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift aile arasında söz yüzüğü takmıştı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak Aslıhan'dan Arda Turan'a uyarı geldi.
KADIN TELEFONLARI ENGELLENDİ
İddiaya göre; Aslıhan Doğan, Arda Turan'a telefon yasağı getirdi. Doğan, müstakbel eşinden telefonundaki tanımadığı kadınların numaralarını bloklayıp silmesini istedi. Turan da sevgilisinin bu uyarısını kırmadı, bütün numaraları bloklayıp sildi.