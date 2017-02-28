Aslıhan Doğan ilişkilerinin bitiş nedenini açıkladı

Evlenecekleri beklenirken Arda Turan ile yolarını ayıran Aslıhan Doğan biten ilişkisini Marie Claire dergisine anlattı.

İLİŞKİME DESTEK OLANLAR DA KÖSTEK OLANLAR DA..

Doğan, şunları söyledi; "İlişkime destek olanlar da, köstek olanlar da çok umurumda olmadı. İkisini yapanın da niyetini çok fazla bilemezsiniz. Bu yüzden, çevreye çok da söz hakkı tanımadım. İnsan bazı şeyleri kendi yaşayıp görmeli.

Magazin basınında yer alan ayrılık nedeniyle ilgili söylediğim ‘Ev ortamı bana uymadı’ başlığını biraz daha açmam gerekecek. Fakat ayrıntıya girmek yersiz olur. Belki o gün, onu bile dememeliydim çünkü çok farklı yerlere çekildi.

İLİŞKİYİ İHMAL ETMEYE BAŞLAMIŞTIK

İşin özü, son zamanlarda ilişkiyi ihmal etmeye başlamıştık. Önceliklerimiz ve değerlerimiz değişmişti. Bazı şeyleri yitirdik. İleriye taşıyamayacağımızı gördüğümüz noktada da birlikteliğimize son verdik. Bu kadar.

Her ilişki insanın hayatından bir şeyler alır ya da kazandırır. Her ilişkinin artıları ve eksileri olur. İkisi eşit sayıda olursa birbirini götürür."