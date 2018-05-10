Aslıhan Doğan Yağmur Ünal'dan rahatsız oldu

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın, Aslıhan Doğan ile birlikteyken Mayıs 2017’de İspanya-Barselona’daki evinde ağırladığı Yağmur Ünal da aynı sitede yaşamaya başladı.
DAVETTE KARŞILAŞTILAR
Aslıhan Doğan ve Yağmur Ünal'ın evlerinin arasında 7 villa olduğu ve sosyal tesisler gibi alanların ortak kullanımda olduğu öğrenildi. Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur Ünal 4 gün önce villa kentteki bir kafede düzenlenen davette karşı karşıya geldi.
Aslıhan Doğan Turan mekanı anında terk etti. Arkadaşlarına “Burada olduğunu bilseydim, asla gelmezdim” dedi.
Arda Turan, Yağmur Ünal ile kısa süren birlikteliği yüzünden Aslıhan Doğan’dan ayrılmıştı.