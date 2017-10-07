Aslıhan Doğan'dan maç sonrası olay paylaşım

A Milli Takım'ın İzlanda'dan 3 gol yiyerek Dünya Kupası hayallerinin sona erdiği karşılaşmanın ardından geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile yollarını ayıran Aslıhan Doğan sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı.

Arda Turan'ın eski sevgilisinden maç sonrası paylaşım VİDEO

MUSTAFA CECELİ SÖYLÜYOR

Görüntüde şarkıcı Mustafa Ceceli içinde "Ey Tanrım bana 3 tane, 3 de yetmez 5 tane ver istersen hepsini ver" sözlerinin geçtiği şarkıyı söylüyor. Bu paylaşımın Milli Takım'ın 3 gol yemesinin ardından yapılması Arda Turan'a gönderme olarak yorumlandı.