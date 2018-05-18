Aslıhan Doğan'ın kafasına 18 dikiş atıldı

Dusko Tosic'i 5 milyon euroya Çin'e satan Beşiktaş, Portekiz Quaresma'yı da 10 milyon euroya yine Çin'e satmayı planlıyor.

Quaresma da Çin'e transfer oluyor

Safranbolu'da tarihi dokusu bozulan sokakların özgün hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine “HIV ile HPV arasındaki farkı iki kez sorduğunu” söyledi.

Bill Gates: Trump bana iki kez HIV'i sordu

Sinan Akçıl'ın en son aşkı Otilia ve Fahriye Evcen benzerliği herkesi şaşırttı.

1 MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.

2 Oktay Vural aday listesinde yok MHP'nin İzmir'den aday adayı olan milletvekili adayı Oktay Vural, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinde yer almadı.

3 Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam Bir deodorant firmasının reklamında oynayan Orhan Gencebay, adeta kamu spotunda anlatılması gerekenler arasında olan 'ter kokusunun verdiği rahatsızlığı' açıkça anlattı.

4 Valiler kararnamesi yayınlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.

5 Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı Amerika'dan arandığını söyleyen Muharrem İnce, 'Fetullah Gülen'in usulünce istenmediğini' söylediklerini iddia etti. Söz ettiği konunun öneminin farkında olmayan İnce, ne isim verdi ne de makam.

6 Trump: AB ve Çin şımardı Ticaret müzakereleri hakkında çılgınca bir çıkış yapan Trump, Çin, AB ve hatta 'diğer ülkeler' için "çok şımardılar" ifadesini kullandı.