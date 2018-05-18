Aslıhan Doğan'ın kafasına 18 dikiş atıldı

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın peşini aksilikler bırakmıyor. Başakşehir-Sivasspor maçındaki hareketlerinden dolayı 16 maç ceza alan Arda Turan'ın bacağına atel takışmıştı.
KAFASINA DİKİŞ ATILDI
Turan ailesinden bir kötü haber daha geldi. Kafasına pilates aletinin demiri düşen Aslıhan Doğan bir anda kanlar içerisinde kaldı. Hastaneye kaldırılan Aslıhan Doğan'ın kaşına 18 dikiş atıldı.
BABASI HASTANEDEN YENİ ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta da ünlü futbolcunun babası Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı.