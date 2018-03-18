Aslıhan Gürbüz'den kilo cevabı

Son günlerin favori dizilerinden Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, özel mesajla kilolarını hedef alan takipçisine ayar tadında cevap verdi.

"BAŞKA DERTLER BULMAN LAZIM!"

Instagram'ın direkt mesaj kısımından "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım!!!" şeklinde gelen mesajın ekran görüntüsünü alan Gürbüz, hikaye kısmından paylaşarak şu notu düştü:

"Tatlım senin başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak? Acil kendine başka dertler bulman lazım!!"

EVRENDE ÜZÜLECEK ÇOK BAŞKA GERÇEKLER VAR

Takipçisinden yanıt gecikmedi. Ailecek izlediklerini ve üzüldüklerini söyleyen takipçisine tekrar cevap vermekten geri durmayan Gürbüz şöyle yazdı:

"Bak hala... Aileye selamlar, üzülecek çok daha büyük gerçekler var evrende, naçizane tavsiyem onlara üzülün. 35 yaşında iyi bir insan olmayı kafaya takmış bir oyuncu olarak yıllardır 38-40 bedenle bu mesleği icra ediyor, hiçbir kalıpsal zorunluluğa inanmıyor ve gelecekle ilgili kaygılarımı ise başka gerçeklere duyuyorum. Saygılar."