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Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı ayrıldı

Ömer-Arzu Sabancı’nın ortanca oğlu Hakan Sabancı, 2017 Best Model of World birincisi Aslıhan Karalar ile geçtiğimiz Nisan’da aşk yaşamaya başlamıştı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 06:48..
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Sosyetik çapkının hızına yetişilemiyor. Hakan Sabancı’nın önce Amerika, sonra Fransa Cannes’da yabancı güzellerle anılması kraliçeyi üzdü.

TAKİPTEN DE ÇIKTILAR

İlk kez aşk yaşayan Aslıhan Karalar ihanet dedikoduları üzerine Hakan Sabancı’dan ayrıldı. Bu durumu Cannes’da tatil yapan Hakan Sabancı’ya telefonla bildirdi. Sonra sevgilisini Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Hakan Sabancı da karşılık verdi, Aslıhan Karalar’ı takipten çıkardı.

Hakan Sabancı, Aslıhan Karalar’ın 27 Nisan’daki doğum gününü kutlamış, kraliçe için partide MFÖ’nün ‘Hep Yaşın 19’ şarkısını çaldırmıştı.

Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı ayrıldı

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