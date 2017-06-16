Aslışah Alkoçlar ile Kerem Tunçeri ayrıldı iddiası

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 1,5 aydır eski baketçi Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyordu. Sevgililerin arasına kara kedi girdi. Birbirlerini Instagram'da takipten çıkardılar.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kerem Tunçeri Aslışah Alkoçlar'ın kendisini bırakıp arkadaşları ile önce Fethiye ardından da Yunanistan'a gitmesine çok sinirlendi. Kavga çıkarıp küstü.

"BULURSUN ARARSAN HATA"

Morali bozulan Aslışah Alkoçlar sitemini sosyal medya hesabında paylaştığı "Bulursun ararsan hata, her ölçer biçersen cefa..." sözü ile dile getirdi.