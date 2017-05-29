taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.894
USD
3,5793
EURO
4,0054
ALTIN
145,88
PETR
51,9000

Aslışah Alkoçlar: Kerem sen bir tek beni beğen

Stil danışmanlığı yapan Aslışah Alkoçlar, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen en şık bulduğu ünlü isimleri açıkladı.

29.05.2017 - 12:53
  1. Haberler
  2. Magazin

55

Sosyal meydadan Bella Hadid'in fotoğrafını paylaşan Alkoçlar'a sevgilisi ünlü basketçi Kerem Tunçeri, anında yanıt yazdı. Kerem Tunçeri, "Ben beğenmedim" yorumunu yaptı. Aslışah Alkoçlar ise hemen sevgilisine "Sen bir tek beni beğen" cevabını vererek onu kıskandığını belli etti.

MERYEM'İN EX AŞKI DA YORUM YAZDI

Öte yandan 2 hafta önce bir partide Aslışah Alkoçlar ve arkadaş grubuyla eğlenen Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Alp Özcan da bu fotoğrafin altına yorum yazdı ve Alkoçlar'a "Benim kıyafetimi beğenmedin mi?" diye sordu. Ancak sorusuna yanıt alamadı.

Aslışah Alkoçlar: Kerem sen bir tek beni beğen

İlginizi Çekebilir
Peker Açıkalın dua istedi: Kalp pilimim süresi bitti
2014 yılında kalbine mitral kapak takılan oyuncu Peker Açıkalın, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye yattı.
Ünlü manken Miranda Kerr Snapchat'in sahibiyle evlendi
Victoria's Secret'in mankeni Miranda Kerr, bir süredir birlikte olduğu Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'le hayatını birleştirdi.
Işıl Reçber'den eşi Rüştü'ye ilan-ı aşk
Evliliklerinin 20'nci yılını kutlayan Işıl Reçber "Rüştü'ye ilk günkü gibi aşığım" dedi.
Sarp ve Derya çift gitti tek paylaştı
Fenerbahçe-Olympiakos basket maçını izlemeye gelen ve burada muhabirlere yakalanan ikili, şimdilerde Datça’da tatil yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

168
300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

118
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

167
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

99
Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

142
Sınırda yakalanan teröristin son hali

Sınırda yakalanan teröristin son hali

288
Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM