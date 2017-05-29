Aslışah Alkoçlar: Kerem sen bir tek beni beğen

Sosyal meydadan Bella Hadid'in fotoğrafını paylaşan Alkoçlar'a sevgilisi ünlü basketçi Kerem Tunçeri, anında yanıt yazdı. Kerem Tunçeri, "Ben beğenmedim" yorumunu yaptı. Aslışah Alkoçlar ise hemen sevgilisine "Sen bir tek beni beğen" cevabını vererek onu kıskandığını belli etti.

MERYEM'İN EX AŞKI DA YORUM YAZDI

Öte yandan 2 hafta önce bir partide Aslışah Alkoçlar ve arkadaş grubuyla eğlenen Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Alp Özcan da bu fotoğrafin altına yorum yazdı ve Alkoçlar'a "Benim kıyafetimi beğenmedin mi?" diye sordu. Ancak sorusuna yanıt alamadı.