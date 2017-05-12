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Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

Hakan Sabancı’dan ilişkileri evlilik yoluna girdiği gerekçesiyle ayrılan sosyetik güzel, Kerem Tunçeri ile objektiflere yakalandı.

12.05.2017 - 05:29
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Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Aslışah Alkoçlar, gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre iki aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, Asmalımescit’te objektiflere yakalandı.

"ALLAH KAHRETSİN"

Fasıl eşliğinde felekten bir gece çalmayı planlayan çiçeği burnunda âşıkların planı, mekâna gazetecilerin gelmesiyle suya düştü. Alkoçlar ve Tunçeri, flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Başını öne eğip gizlenmeye çalışan sosyetik güzel, “Allah kahretsin” diyerek çığlık attı.

Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

“Zaten çektiniz. Hemen buradan gidin” diyerek muhabirlere çıkışan milli basketbolcu ise ilişkileriyle ilgili soruları, “İstediğinizi aldınız” diyerek yanıtsız bıraktı.

Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

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