Aslışah Alkoçlar'a babasından veto geldi

Hızlı hayatı yüzünden Londra’ya yollanan Aslışah Alkoçlar’a ikinci veto geldi. İngiltere'ye gittikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 24 yaşındaki sosyetik güzele, babasından ikinci bir uyarı geldi. Ender Alkoçlar, kızını magazin manşetlerinde görmekten rahatsız olunca Aslışah'a son derece aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabını kapattırdı.

HESABI GİZLEDİ

Sosyal paylaşım sitesi instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanan Aslışah Alkoçlar, herkese açık olan profilini gizledi. Sosyetik güzel, yeni bir hesap açtı. Alkoçlar yeni hesabına 'sadece ailesi ve arkadaşlar' mesajını yazıp profilini gizledi.

YILBAŞINA KAYARAK GİRDİ

Yeni yılı annesi Gülşah Hanım ve babası Ender Bey'le karşılayan sosyetik güzel, bol bol kayak yaptı. Geçtiğimiz yıl magazin gündemine damga vuran ve bu nedenle babası tarafından Londra'ya gönderilen Aslışah Alkoçlar, yine de uslu durmamıştı.