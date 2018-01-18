taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.918
USD
3,8057
EURO
4,6525
ALTIN
162,55
PETR
69,2400

Assange: Türkiye için yalan haber yapan NBC ödül almalı

Wikileaks'in kurucusu, ABD Başkanı Trump'ın Yalan haber ödül listesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçtığını yazan NBC'nin yer almamasına tepki gösterdi.

AA | 18.01.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Medya

Assange, ABD Başkanı Donald Trump’ın "yalan haber ödülleri" listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından yayımladığı mesajla paylaştı.

"Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok." ifadesini kullanan Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Assange mesajında, AA'nın 26 Temmuz 2016 tarihli "Türkiye NBC'den Erdoğan yalan haberi için özür dilemesini talep etti" başlıklı İngilizce haberinin bağlantısını da paylaştı.

Assange: Türkiye için yalan haber yapan NBC ödül almalı

TRUMP'IN BİRİNCİSİ NEW YORK TİMES

Trump, Twitter hesabından kendisinin ilan ettiği "yalan haber ödüllerinin" kazananlarını açıkladı.

Trump listede birinciliği, kendisinin başkanlığa seçildiği günü piyasaların bir daha toparlanmayacak şekilde çökeceğini yazan New York Times yazarı Paul Krugman’a verdi. Toplamda 10 yalan haber örneğine yer verilen listede, ikinciliği ABC, üçüncülüğü de CNN televizyonları aldı.

Assange: Türkiye için yalan haber yapan NBC ödül almalı

6 YILDIR BÜYÜKELÇİLİKTE MAHSUR

Çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının Haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve son olarak geçen ay vatandaşlık vermişti.



YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

136
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

133
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

78
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

380
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

226
TÜSİAD isim değiştirdi

TÜSİAD isim değiştirdi

114
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM