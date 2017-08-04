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Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

Assos Antik kentinde yapılan kazılarda 2 bin yıl öncesine ait çok sayıda buluntuya ulaşıldı.

04.08.2017 - 16:14
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Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Behramkale Köyü'ndeki Assos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bronz kalem ve şans oyunlarında kullanılan kemikten yapılmış zar bulundu.

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu VİDEO

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

2 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Antik dönemin önemli liman kenti Assos'ta kazı çalışmaları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, 45 kişiden oluşan ekip ile devam ediyor. Geçen yıl bulunan antik kentin Batı kapısı yakınındaki han kompleksi ve depremde yıkılmış bir yapıda bu yılki kazı çalışmaları devam ederken, kentin Batı kapısı girişindeki taş kaplı caddede günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bronz bir kalem ile şans oyunlarında kullanılan ortası daire şeklinde oyuk kemikten yapılmış bir zar bulundu.

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

KAZIDA ÇOK SAYIDA BULUNTUYA ULAŞILDI

Yapılan kazılarda bugüne kadar pek çok buluntuya rastladıklarını anlatan Assos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Arazideki çalışmalar sırasında günlük yaşama ait araç gereçler de buluyoruz. Bu yıl kazılarda bulduğumuz o araç gereçlerden birisi de Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne, M.Ö. 1'nci yüzyıla ait, arkeolojide 'stylus' adını verdiğimiz bronzdan yapılmış bir kalem. O dönemde bal mumu tabletler üzerine yazı yazmak için kullanılmış. Bir tarafı sivri ve yazı bu kısmıyla yazılıyor. Biraz daha yassı olan arka kısmı ise silgi olarak kullanılıyor ve hatalar düzeltiliyor. O dönemde pazardaki tüccarlar ya da öğrenciler günlük notlarını tutmak için bu kalemi kullanmış" dedi.

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

ŞANS OYUNLARI O DÖNEMLERDE DE OYNANIYORMUŞ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, o dönemde insanların şans oyunları onadıklarını ve bu oyunlarda kullanılan kemikten yapılmış bir zar bulduklarını da belirterek, "O dönemde oyun da vazgeçilmez uğraşlardan birisi. Kemikten yapılmış bu zarın o dönemde insanların şans oyunlarında kullandıklarını anlayabiliyoruz. Etrafında 1'den 6'ya kadar rakamlar var. İç kısmı ise daire şeklinde oyulmuş. Bunun iç kısmının neden oyulduğunu biraz daha araştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

HEDİYELİK EŞYA OLARAK SATILABİLİRLER

O dönemde günlük hayatta kullanılan demir bir bıçak da bulduklarını, ancak kemikten yapıldığını düşündükleri sapına rastlayamadıklarını belirten Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Bulduğumuz kırık ya da bozuk olan eserlerin bakımı ve onarım çalışmaları buradaki bir restoratör tarafından yapılıyor. Bulduğumuz eserlerden bazılarının kalıpları ya da yeniden üretimi konusunda da çalışmalarımız var. Assos'ta bulduğumuz eserlerin kalıpları alınarak benzerleri yeniden yapılıyor. Bunu ileride bu alanda yapılacak çalışmalarda model olarak kullanmak için yapıyoruz. Hem de ileride izinler alındıktan sonra bunların hediyelik eşya olarak üretimi ve satılmasına bir katkı sağlayabiliriz" dedi.

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu

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