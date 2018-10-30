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Assos'ta 2 bin yıllık bronz strigilisler bulundu

Çanakkale'deki Assos Antik Kenti'nde, dönemin sporcuları tarafından güneşten korunmak için vücutlarına sürdükleri zeytinyağını temizlemek amacıyla kullanılan 2 bin yıllık bronz strigilisler bulundu.

AA | 30.10.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Antik çağda atletlerin antrenmandan veya yarışmalardan önce vücutlarına sürdükleri yağları temizlemek için kullandıkları kazıma aleti olarak tanımlanan, demir ya da bronzdan yapılan strigilisler, şekil olarak yarım ayı andırıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, 2018 yılı kazı döneminin Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve maddi desteği, sponsorluğunda sürdüğünü belirtti.

BRONZDAN YAPILMIŞ MALZEMELER

Nurettin Arslan, 2 bin yıl önce günümüzdeki gibi güneşten koruyucu kremler bulunmadığını, bu nedenle de özellikle sporla uğraşanların zeytinyağından faydalandıklarını belirterek, "Bu dönem kazılarda çok sayıda strigilis adını verdiğimiz malzemelere rastladık. Bunlar bronzdan yapılmış malzemeler. Genellikle sporcular tarafından kullanılıyor o dönemde. Strigilis bazen demirden yapılıyor ama en çok bronzdan yapılmış örneklerini biliyoruz. Şekil olarak yarım ayı andıran bir yapıya sahip" diye konuştu.

Assos'ta 2 bin yıllık bronz strigilisler bulundu

"GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN ZEYTİNYAĞI KULLANIYORLAR"

Nurettin aslan, "O dönem, günümüzdeki gibi güneş koruyucular yok maalesef. Onun için güneşten genel olarak zeytinyağı kullanarak korunmayı tercih ediyorlar. Spor sonrası vücuttaki zeytinyağını da yine sabun veya çeşitli temizlik malzemeleri bulunmadığı için temizlemek için bir yöntem bulmaları gerekiyor. Spor ve antrenman sonrası bu yağlardan kurtulması için ise elenmiş ince temiz kumu vücutlarına sürüyorlar, strigilis ile bu yağı emen kumu vücutlarından arındırıyorlar. Son olarak soğuk duş ile yağdan kurtuluyorlar" diye konuştu.

Assos'ta 2 bin yıllık bronz strigilisler bulundu


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